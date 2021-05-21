فيديو.. متحدث الرئاسة: تعويل كبير على الدور المصرى لاحتواء التصعيد بغزة

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى أن هناك تعويلًا كبيرًا على الدور المصرى فى احتواء التصعيد الخطير فى الأراضى الفلسطينية خلال الفترة القصيرة المقبلة.





وقال متحدث رئاسة الجمهورية، فى تصريحات خاصة لـ«إكسترا نيوز»، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أثنى خلال اتصال هاتفى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى على الدور المصرى، وأكد دعم الولايات المتحدة الكامل لهذا الدور لإنهاء العنف وعودة الهدوء مرة أخرى فى الأراضى الفلسطينية.

وأشار إلى أن هناك رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة، والتى تعتبر علاقات استراتيجية وممتدة فى المجالات كافة، لافتا فى الوقت ذاته إلى وجود اتفاق بين الزعيمين على تعزيز العمل بين الاجهزة المختصة سواء الأمنية أو غيرها خلال الفترة القادمة، وهى المسيرة المشتركة للأجهزة والتى كانت مثمرة جدا خلال الفترة الماضية والجارية حاليا بشكل مكثف لاحتواء الموقف.

وقال المتحدث إن هناك اتصالا جرى بين الرئيس السيسى وسكرتير عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، حيث أكد جوتيرش حرصه على التواصل مع الرئيس السيسى فى ظل الدور المحورى والتاريخى لمصر تجاه القضية الفلسطينية وعلاقاتها الفعالة مع جميع الأطراف وتحركاتها الهادفة فى صون الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة شدد على أن الرئيس السيسى له القدرة على احتواء الموقف؛ بما لديه من أدوات كثيرة ومن حكمة واتزان واضح خلال السنوات الماضية.

ونوَّه بأنه جرى الاتفاق على التنسيق الحثيث على المستوى الدبلوماسى بين مصر وسكرتير عام الأمم المتحدة لحل الموقف ووقف العنف.

وقال متحدث رئاسة الجمهورية إن الدور المصرى فى القضية الفلسطينية كبير ومحورى، مضيفا أن الرئيس السيسى أكد، خلال الاتصالات التى تلقاه من بايدن وجوتيريش، بشكل واضح انه آن الآوان لحل القضية الفلسطينية تماما بشكل جذرى.

ولفت إلى أنه كان هناك توافق بين الرئيس السيسى وسكرتير عام الأمم المتحدة بضرورة حل القضية الفلسطينية بشكل جذرى وبشكل يتعامل مع أسبابها الرئيسية بشكل يمنح الأخوة فى فلسطين حقوقهم المشروعة أولها إقامة دولة يتمتعون بها بجميع حقوقهم، وذلك يتمثل فى حل الدوليتين على حدود الرابع من يوليو عام 1967 وعاصمة القدس، بالإضافة إلى وجود توافق خلال الاتصالين على عدم التغير الديموغرافى لهوية القدس.

وأشار إلى أن الاتجاه العام فى المجتمع الدولى المتمثل فى الأمم المتحدة ودولة محورية مثل مصر ودولة كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية بوجود قناعة متزايدة أنه يجل إحياء عملية السلام من جديد، ويجب أن يتم حل هذا الموضوع.