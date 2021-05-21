صور .. انهيار جزئى لعقار فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لغرفة عمليات حى الجمرك إخطارا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 11 شارع صالح الحكيم متفرع من شارع صفر باشا، وانتقل مسؤولو الحى إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، وانهياره الأسقف من الداخل حتى سطح الأرض، ما استدعى إخلاء العقار المجاور له من السكان، وعددهم 4 أسر بإجمالى 13 فردا.

ومن جانبها، قالت ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، إنه تم تقديم مساعدات مالية بقيمة 200 جنيها لكل أسرة من مؤسسة التكافل الاجتماعى، و1000 جنيه من جمعية خيرية، فضلا عن بطاطين ووجبات غذائية.