المصريين الأحرار: مصر وقيادتها الرشيدة تسعى دوماً لإرساء الاستقرار بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - أعرب حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، عن بالغ الفخر والاعتزاز بجهود الرئاسة المصرية والأجهزة المعنية التى تكللت بالنجاح لوقف إطلاق النار والهدنة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.





وقال حزب "المصريين الأحرار" فى بيان صحفى، إن مصر وقيادتها الرشيدة تسعى دوماً لإرساء الاستقرار بالمنطقة، مع دعمها الكامل للقضية الفلسطينية، والحقوق العادلة لأهلها فى إقامة دولة ذات سيادة مستقلة.

وأضاف أن جموع المصريين يدعمون الخطوات الرشيدة لقائد مصر ورئيسها الذى يحمل فى قلبه هموم المنطقة بأثرها، ويهدف فى خطواته سلامها واستقرارها، مبينا أن نجاح المبادرات المصرية للمرة الثانية بعد جهود مصر الناجحة لصالح ليبيا وشعبها، يؤكد عظمة مصر ومكانتها الرائدة إقليميًا وعالميا.

وأكد المصريين الأحرار، أن أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم الخميس، بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضى الفلسطينية، للعمل من أجل دعم وقف إطلاق النار، يعكس قيادة وجدارة بلادنا وقائدها الجسور لحقن الدماء.

وتابع: "أن مصر العظمى حينما تقول تفعل وعندما تخطو تنجح فإنها دولة الحضارة العريقة وقوة الحاضر وصانعة التاريخ ولوائها السلام والحماية والسند لكل جوارها والأشقاء والأصدقاء، مصر الكبرى رغم أنف الاصاغر والكارهين".