جدة - نرمين السيد - وقال الوزير في فيديو بثه على قناته بموقع يوتيوب، أن كسر همزة "إن" واجبة الكسر بعد هذين الحرفين، فيجب أن تقول "إذ إننى وحيث إننى" لأنهما لا تضفان إلى جمل.
وتابع، أن نطقها بالفتح بعد "إذ وحيث" خطأ شائع يجب تجنبه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. وزير الأوقاف: همزة «إن» واجبة الكسر بعد «حيث وإذ» وفتحها خطأ شائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.