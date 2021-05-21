فيديو.. وزير الأوقاف: همزة «إن» واجبة الكسر بعد «حيث وإذ» وفتحها خطأ شائع

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير في فيديو بثه على قناته بموقع يوتيوب، أن كسر همزة "إن" واجبة الكسر بعد هذين الحرفين، فيجب أن تقول "إذ إننى وحيث إننى" لأنهما لا تضفان إلى جمل.





وتابع، أن نطقها بالفتح بعد "إذ وحيث" خطأ شائع يجب تجنبه.