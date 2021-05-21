جدة - نرمين السيد - قالت نرمين ميشيل، أمينة التواصل المجتمعى بحزب الحرية المصرى، عضو الهيئة العليا، إن ما قدمته الدولة المصرية خلال الساعات الماضية من أجل التوصل لقرار بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، يؤكد قوة الدولة المصرية العظيمة، فى ظل وجود قائد مصرى حفر اسمه بحروب من ذهب فى التاريخ، هو الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأشارت ميشيل، إلى أن الرئيس السيسى، أثبت للعالم أن الشعب المصرى يحمل الكثير من مشاعر التسامح والمحبة، وتحريم قتل الأرواح البريئة، فما حدث فى غزة يخترق قوانين الإنسانية بداية من قتل المدنيين نهاية بقصف مقار الصحفيين.

وقدمت نرمين ميشيل، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، وكل القيادة المصرية التى ساهمت فى هذا الحدث العظيم، الذى أكد قوة دولتنا وأثبت قدرتها فى امتلاك خبرة دبلوماسية وتاريخية فى التفاوض بحكمة لوقف العنف المتبادل بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، وهذه ليست المرة الأولى لمصر التى تبرهن فيها أمام العالم على تلك القوة والقدرة التى تمتلكها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نرمين ميشيل عن وقف إطلاق النار بغزة: يؤكد قوة الدولة المصرية بقيادة السيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.