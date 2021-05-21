عاجل .. السيسى يشكر بايدن لدوره فى إنجاح مبادرة مصر لوقف إطلاق النار بغزة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تلقى بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكى جو بايدن، والتى تبادلا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجارى بين إسرائيل وقطاع غزة.





وأوضح الرئيس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك: "قد كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية، وهو الأمر الذى يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة". وتابع الرئيس: "وإننى إذ أتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المُشتركة، فإننى أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكى بايدن لدوره فى إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنياً استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة والتى من شأنها إرساء السلام العادل والشامل فى المنطقة".

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