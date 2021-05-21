اجتماع بالخارجية لبحث فرص زيادة الاستثمارات الكورية فى مصر

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ضم الاجتماع عدد من الوزارات المصرية الممثلة فى وزارة النقل والإسكان والموارد المائية والصحة، وعدد من الشركات الكورية المستثمرة فى مصر، وقامت الوزارات المصرية بتقديم عرض حول المشروعات المطروحة للاستثمار فى الفترة المقبلة مثل إدارة وتشغيل الموانئ وتطوير السكك الحديدية ومشروعات المدن الذكية وغيرها.
من جانبها؛ أبدت الشركات الكورية اهتمامًا بالتعاون فى المجالات السابق ذكرها وتحديدًا فى مجالات تحلية المياه، والاستثمار فى محور قناة السويس، والسكك الحديدية والمدن الذكية، وطلبوا دورية التنسيق فى ضوء رغبتهم فى زيادة استثماراتهم فى مصر، كما سيزور السفير الكورى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث زيادة الاستثمارات الكورية بها.
واتفقت الأطراف المشاركة بالاجتماع على عقد ندوة افتراضية تضم الشركات الكورية الراغبة فى الاستثمار فى مصر والوزارات المصرية المعنية، بجانب جمعية رجال الأعمال المصرية لعرض المزيد من سبل التعاون فى شتى المجالات، ولبحث فرص زيادة الاستثمارات الكورية فى مصر.
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