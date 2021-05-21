صور .. مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة أيركايرو القادمة من فرانكفورت

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى نحو تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المطارات المصرية السياحية.

كما يأتى ذلك نتيجة للتعاون المثمر والتنسيق الفعال بين شركتى آيركايرو وشركة صن إكسبريس أحد أهم منظمى الرحلات السياحية إلى مناطق الجذب السياحى بجمهورية مصر العربية،كما صرح حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركه أير كايرو، أن الشركة تسعى إلى التوسع فى فتح أسواق جديدة و تدشين نقاط مختلفة فى العديد من الوجهات الخارجية لتنمية حجم الأعمال والحركة السياحية إلى المقاصد و المزارات السياحية المصرية وتحقيق منافسة عالمية مع نظيراتها من شركات الطيران الأخرى.

هذا وقد قام فريق من العلاقات العامة بالمطار باستقبال ركاب الطائرة وتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم وقاموا بإنهاء إجراءات وصولهم فى سهولة ويسر تام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين فى المطار.

الجدير بالذكر أن شركة أير كايرو قررت تسيير 30 رحلة منتظمة أسبوعيا خلال موسم الصيف الحالى بين مطار الغردقة الدولى و14 مطارا فى كل من دول ألمانيا والنمسا وسويسرا بما يسهم فى زيادة الحركة السياحية إلى مدينه الغردقة.

وتجدر الإشارة إلى توسع آير كايرو فى المبيعات عبر موقعها الإليكترونى www.aircairo.com الذى انطلق فى شكلة الجديد نهاية إبريل الماضى بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية لوكلاء السفر والسياحة حول العالم.