وزير الأوقاف : تحية لجهود الدولة المصرية تجاه وقف العدوان على غزة

جدة - نرمين السيد - يذكر أنه جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" فى قطاع غزة، برعاية مصرية، اعتبارا من الساعة (0200) فجر الجمعة، 21 مايو "بتوقيت فلسطين".

وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التى من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.