بالأسماء .. الأوقاف تفتتح 9 مساجد جديدة اليوم فى المحافظات

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة في بيان، أنه سيكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1413 مسجدًا، منها 1315 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و98 مسجدًا صيانةً وترميمًا.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "كفُّ الأذى عن الناس صدقة.
وأكدت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير.
وشددت على ألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
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