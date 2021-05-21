وزير التعليم العالى ينعى رئيس معهد بحوث الإلكترونيات الأسبق

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمى، ببالغ الحزن والأسى الدكتور أيمن الدسوقى رئيس معهد بحوث الالكترونيات الأسبق، ورئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الأسبق.





وتقدم الوزير بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. جدير بالذكر أن الدكتور أيمن الدسوقى أستاذ الهندسة الإلكترونية، وأحد علماء مصر البارزين فى هندسة الإلكترونيات، والذى شارك فى إنشاء ونهضة مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب، كما أنه ترأس معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة البحث العلمي، وأحد الصروح العلمية التكنولوجية بالدولة، وجاهد حتى وافته المنية فى بناء هذا الصرح الكبير . كما ترأس الدكتور أيمن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وشارك فى دخول مصر عصر الفضاء وإطلاق أقمار صناعية، وكان الممثل الرسمى لمصر فى إطلاق أول قمر صناعى مصرى علمى ايجيبت-سات 1 فى 17 أبريل 2007، وظل يدعم منظومة الفضاء واعداد القوانين لدعم وكالة الفضاء المصرية، كما شارك على مدار سنوات فى دعم الفضاء فى أفريقيا، وفى العديد من اللقاءات الإفريقية الأوروبية، وشارك فى فعالية استضافة مصر مقر وكالة الفضاء الإفريقية.

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