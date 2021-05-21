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/631844/محمود-بدر-في-الطريق-لغزة-فخورين-بموقف-الدولة-المصرية-ونتجه-لدعم-الأشقاء
انطلقت قافلة القوى السياسية، المكونة من حزب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، منذ قليل إلى معبر رفح لدعم الأشقاء في غزة.
محمودبدر: هناك تناغم بين القوى السياسية
وقال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" هناك نوع من التناغم بين جميع القوى السياسية، لصالح القضية الفلسطينية، فهد تعد جزء من الأمن القومي المصري، والدفاع عنها من صميم أمن مصر".
وتابع عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، محمود بدر، جهود الدولة المصرية تأكيد على دورها الريادي، ولا توجد دولة قادرة على حل قضية في الشرق الأوسط دون الرجوع إلى مصر".
وأضاف عضو مجلس النواب، محمود بدر:" مصر نجحت في وقف إطلاق النار بعد مجهودات كبيرة من القيادة السياسية، والقوى السياسية تتحرك ساعية لدعم الأشقاء في فلسطين بالمساهمة في إمداد الأشقاء بالقوافل الطبية والمساعدات الغذائية.
وأختتم:" مصر أكبر من أى مزايدة وفخورين بموقف الدولة المصرية التى لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية".
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