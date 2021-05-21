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/631845/قافلة-مستقبل-وطن-تنطلق-لغزة-بقيادة-زعيم-الأغلبية-والشاحنات-تتزين-بصور-الرئيس-السيسي

04:13 ص - الجمعة 21 مايو 2021

انطلقت قافلة حزب مستقبل وطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إلى غزة، بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب، وحزبي الشعب الجمهوري وحماة الوطن، حيث تضم مساعدات للأشقاء بفلسطين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

قافلة الأحزاب تتجه إلى غزة

القافلة بجميع شاحناتها تزينت بصوره الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما دون عليها عبارة "هدية الرئيس للشعب الفلسطيني"، وسط مشاركة كبيرة من نواب البرلمان بقيادة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد.

القافلة ضمت أيضا من نواب البرلمان كل من النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، والنائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، والنائب عبد الوهاب خليل والنائب محمد بدر والنائب محمد عزمي وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

قافلة مستقبل وطن تأني استكمال للدور المصري المشرف بأحداث فلسطين، والذي انتهى بوقف إطلاق النار اليوم الجمعة، حيث سبق ذلك جهود مقدرة منها عدد كبير من الحافلات المصرية التي تحمل المساعدات الطبية والغذائية للشعب الفلسطيني ومكتوب عليها: «من الشعب المصري للشعب الفلسطيني، كل الدعم والتأييد، وتسخير هيئة الإسعاف المصرية إمكانياتها لنقل المصابين الفلسطينيين من معبر رفح إلى المستشفيات المصرية، وإعلان نقابة الأطباء المصرية فتح التطوع للأطباء المصريين لمساعدة الأهالي في قطاع غزة، ليستجيب 1200 طبيب مصري خلال ساعات من فتح التقديم، وتضامنت المؤسسات الدينية في مصر مع أهالي غزة، حيث أطلق الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، حملة عالمية لمساندة الشعب الفلسطيني بـ14 لغة عالمية، فيما أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، مساندة مصر لحقوق الفلسطينيين في اتصال هاتفي مع مفتي القدس.

الموقف المصري تضمن فتح معبر رفح بشكل استثنائي، وغيرها من الإجراءات التى تضمنت مؤخرا مبادرة إعمار غزة، ونجاح الجهود المصرية بوقف إطلاق النار.

و يقوم موقع دوت الخليج الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، بمتابعة لتحرك القافلة حتى وصولها للأشقاء بفلسطين، وذلك علي مدار اليوم، فى رسالة تأييد ومسانده للموقف المصري من الأحداث بفلسطين، وهو الموقف الذي لاقي تقدير ودعم من كافة دول العالم.