/631846/محمد-عزمي-في-الطريق-إلى-غزة-ستظل-القضية-الفلسطينية-على-رأس-أولويات-السياسة-المصرية

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها من أجل الحق العادل للشعب الفلسطيني، ونتج عن هذا وقف إطلاق النار بعد سعي مصري حثيث".

وتابع عضو مجلس الشيوخ، محمد عزمي، قائلاً:" التوجه إلى غزة يأتي لنصرة الأشقاء في فلسطين، وبالتزامن مع تحركات مصرية حثيثة، لوضع حد للاعتداءات التى يواجهها الشعب الفلسطيني".

محمد عزمي : أمن فلسطين جزء من الأم ن القومي المصري

واستكمل عضو مجلس الشيوخ، محمد عزمي، حديثه قائلا:" أمن فلسطين هو جزء من الأمن القومي المصري، ولن نتخلى نهائيا عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وأختتم:"الدولة المصرية لديها الكثير من المشكلات والتحديات، ولكن ستظل القضية الفلسطينية على أولوية السياسة المصرية".

هذا وانطلقت قافلة حزب مستقبل وطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إلى غزة، بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب، وحزبي الشعب الجمهوري وحماة الوطن، حيث تضم مساعدات للأشقاء بفلسطين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

القافلة بجميع شاحناتها تزينت بصوره الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما دون عليها عبارة "هدية الرئيس للشعب الفلسطيني"، وسط مشاركة كبيرة من نواب البرلمان بقيادة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد.