نائب بالشيوخ: جهود مصر لوقف إطلاق النار فى غزة تؤكد دورها الريادى بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب محمد الرشيدى، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، بالجهود المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أثمرت عن موافقة إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار، فجر اليوم الجمعة، بجانب قيام القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية، لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التى من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.





وأكد الرشيدى فى بيان له اليوم، أن الموقف المصرى مشرف ويدعو للفخر، خلال هذه الأزمة، كما يؤكد مكانة وقوة مصر بالمنطقة بأكملها، وأن مصر حريصة على الاهتمام بالقضية الفلسطينية طوال تاريخها. وأشار إلى أن الموقف المصرى لم يقتصر على التصريحات والمقترحات فقط، بل واصلت مصر دعمها على أرض الواقع، من خلال فتح معبر رفح البرى والمستشفيات لمصابى غزة وتقديم كافة المساعدات الطبية لهم. ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر باتت متفردة بدورها الريادى الذى اعتادت ممارسته فى مختلف القضايا المحورية العربية والإقليمية، وستظل قلب العروبة النابض والداعم المستمر للشعب الفلسطينى، موضحا أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة يأتى فى إطار مواصلة الدعم المصرى المعنوى والمادى والإنسانى للشعب الفلسطينى.

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