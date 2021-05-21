كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة تحصل على تجديد شهادة الأيزو

جدة - نرمين السيد - وأشار الخشت، وفقا لبيان صحفى، إلى أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بحصول كلياتها ومعاهدها على شهادة الجودة الدولية ضمن استراتيجية التحول نحو جامعات الجيل الثالث والمنافسة عالميًا.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن كلية الدراسات الإفريقية العليا تقوم بدور استراتيجى ضمن رؤية و توجه الدولة نحو أبناء القارة الأفريقية لمد جسور التواصل والتعاون بين مصر والدول الإفريقية من بوابة التعليم الجامعى، مضيفًا أن الكلية تؤدى دورا مهما من خلال إعداد الدراسات لرصد أهداف واحتياجات الدولة المصرية الاستراتيجية لدى الدول الأفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص.

من جانبه أشار الدكتور عطية الطنطاوى القائم بأعمال عميد الكلية، أن هذه الشهادة تعد من أشهر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية والتى تقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإدارى الفعلى، واستيفاء معايير مصلحة المستفيد من الخدمات المقدمة، والمعايير المطلوبة، مشيرًا إلى أن لجنة المراجعين الخارجيين أوصت بتجديد شهادة الأيزو للكلية للمرة الرابعة على التوالى بعد تنفيذ المراجعة الخارجية السنوية على نظم إدارة الجودة طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية.

ووجه الدكتور عطية الطنطاوى، الشكر لفريق عمل وحدة الأيزو بالكلية على ما بذلوه من جهود كبيرة على مدار الشهور الأربع الماضية من أجل الحصول على تجديد شهادة الأيزو، متمنيًا لوحدة الأيزو ولفريق عمل الكلية مزيدًا من التقدم بما يصب فى صالح جامعة القاهرة.