مصر بالأمم المتحدة: لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون حل للقضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أكدت مصر أهمية حماية الأرواح والوقف الفورى لإطلاق النار فى الأرض الفلسطينية المحتلة واستدامته، والحيلولة دون أية استفزازات فى القدس مع احترام الوضع القانونى والتاريخى للأماكن المقدسة.





جاء ذلك خلال كلمة مصر التى ألقاها السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك أمام جلسة الجمعية العامة الطارئة التى دعت لها المجموعتان العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز، بشأن التصعيد الحالى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى نجاح الجهود المصرية فى التوصل لاتفاق لوقف لإطلاق النار.

وأعرب مندوب مصر الدائم، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، عن الأمل فى أن يسهم وقف إطلاق النار فى اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة الملموسة على الأرض، بما يؤدى إلى هدوء الأوضاع وإعادة الإعمار فى قطاع غزة، وبما يتيح النظر فى كيفية إحياء والشروع فى مفاوضات سلام حقيقية جادة للوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

وأضاف السفير محمد إدريس أن القضية الفلسطينية، التى يناهز عمرها عمر الأمم المتحدة ذاتها، قد شهدت تراجعاً كبيراً على مدى العقود الماضية فى ظل استمرار واقع الاحتلال وما يصاحبه من الممارسات الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان، والتهجير القسرى، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وعنف المستوطنين ضد المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطينى، بالإضافة إلى تهديد الوضع القانونى والتاريخى القائم بالمسجد الأقصى المبارك.

وأشار السفير محمد إدريس إلى أن مصر أكدت مرارا أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التعامل مع جذور المشكلات المتمثلة فى واقع الاحتلال وضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، التى أكدت الأزمة الحالية أنها كانت ومازالت القضية المركزية للأمة العربية، مضيفاً أن التحرك الدولى مطلوب حالياً من أجل التفعيل العاجل لدور الرباعية الدولية، بما يؤدى إلى استئناف المفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها بموجب قرارت الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

وأكد السفير محمد إدريس، أن مصر ستواصل جهودها مع كافة الشركاء الدوليين لتحقيق هذا الهدف، بجانب حشد الجهود الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة.

واختتم السفير محمد إدريس بالتأكيد على أن مصر، التى بذلت التضحيات ومازالت، من واقع مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، ستواصل بذل كل الجهود من أجل أن ينال الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة وينعم بالأمن والسلام والاستقرار، فى ظل الدولة الفلسطينية المنشودة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.