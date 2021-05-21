/631848/شديدة-الخطورة-عدوى-فيروسية-جديدة-تظهر-في-الصين

وتم تسجيل بؤر المرض في منطقتين بمدينة ناغشو في الجزء الشمالي من منطقة التبت ذاتية الحكم في جمهورية الصين الشعبية، وذلك وفقا لوزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين .

ويعتبر مرض إنفلونزا الطيور، والذي يرمز له بـ H5N1، مرضا يصيب الطيور في المقام الأول، كما أن إنفلونزا الطيور، مرض شديد العدوى، يصيب الطيور البرية والدواجن، وأيضا مع حالات من العدوى عند الإنسان. حيث تزامنت جميع الحالات البشرية مع حدوث حالات تفشي بين الدواجن.

بيان وزارة الصحة المصرية

هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الخميس، خروج 677 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 184373حالة حتى اليوم.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية الدكتور خالد مجاهد،أنه تم تسجيل 1153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 حالة جديدة.

وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 250391 من ضمنهم 184373حالة تم شفاؤها، و 14559حالة وفاة.