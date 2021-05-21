صور- رماله الأجود.. المندرة أول شاطئ مجانى 100% بالإسكندرية

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وقال رشاد، وفقا لبيان صحفى، إن الشاطئ المقرر فتحه بالمجان للجمهور هو "شاطئ المندرة"، الذى يتميز بجودة الرمال ويمتد بطول 230 مترا على البحر، ويضم 3 بوابات ومساحات رملية كبيرة ومظلة ضخمة بطول 25 مترا وعرض 15 مترا، فضلا عن توافر المعدات اللازمة من شماسى وكراسى وترابيزات.
وأشار إلى أن الشاطئ يضم أيضا نقطة طبية ومكتب إدارة و2 دورة مياه وغرف خلع الملابس، ويشرف عليه مجموعة من المراقبين التابعين للإدارة المركزية للسياحة والمصايف وعدد كبير من عمال الشماسى و المنقذين والمسعفين.
ويأمل رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، فى نجاح تطبيق تجربة الشاطئ المجانى تمهيدا لتكرارها بشرط تعاون المواطنين والتزامهم بتعليمات الشاطئ.
ووفقا لمجلس الوزراء يعاد فتح جميع الشواطئ بالمدن الساحلية، ومنها 66 شاطئا فى الإسكندرية، غدا، وذلك بعد إغلاق دام لأكثر من 415 يوما بسبب جائحة فيروس كورونا.
وحددت عدة ضوابط لإعادة فتح الشواطئ من بينها، ترك مسافة 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى، ارتداء الكمامات على الرمل، وتوافر جهاز قياس درجات الحرارة، تعقيم غرف خلع الملابس.
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