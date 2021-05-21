الرى: تطوير حديقة البحيرة بالقناطر الخيرية تمهيدا لافتتاحها قريبا

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بأنه يجرى حالياً الانتهاء من تطوير حديقة البحيرة بالقناطر الخيرية على مساحة 5 أفدنة، وذلك فى إطار أعمال التطوير المستمرة التى تقوم بها الوزارة لحدائق الرى بالقناطر.





وأوضح الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، أن أعمال التطوير تشتمل على عمل بحيرة صناعيه بطول 150 مترا على جانبيها أحواض من الزهور ومقاعد من الرخام وشلالات صناعية بالإضافة لكافيتريا وقاعة أفراح ومسطحات كبيره من النجيلة الخضراء والأشجار والزهور والنباتات والأشجار النادرة ومقاعد خشبية وبرجولات ومشايات ودورات مياه، مع استخدام شبكه رى حديث لرى الحديقة، وتنفيذ شبكة إنارة ليلية للحديقة.

وأضاف الدكتور عبد العاطى، أن جميع أعمال التطوير يتم تنفيذها ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة اعتماداً على مهندسى وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى انتهت مؤخرا من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر فم فرع دمياط القديمة وقناطر فم فرع دمياط الجديدة، وهى مقامة على مساحة (13) فدانا، وقد اشتملت أعمال التطوير على إنشاء ممشى أهل مصر بواجهة الحديقة على فرع دمياط بين القنطرتين.

وتتمتع حديقة عفلة بمجموعة من الأشجار النادرة التى استوردها محمد على باشا من الخارج لزراعتها فى حدائق القناطر ويصل عمرها إلى 200 عام، كما انتهت الوزارة من تطوير حديقه المركز الثقافى بمساحة (٩) أفدنة وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة (6) أفدنة، ومن المنتظر أن تبدأ الوزارة فى تطوير حديقة الياسمين بمسطح (7) أفدنة قريبا.