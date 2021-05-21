محافظ القاهرة: إزالة 190 عقارا عشوائيا ببطن البقرة وتسكين 542 أسرة

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أعمال الإزالة الجارية بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحى مصر القديمة تأتى تنفيذً لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات وتوفير سكن لائق وآمن لقاطنيها كما تأتى فى إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية.





وأشار محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، إلى أنه تم إزالة 190 عقارا عشوائيا حتى الآن من إجمالى 730 عقار بالمنطقة، كما تم إخلاء وتسكين 542 أسرة تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الاسمرات.

وأضاف محافظ القاهرة، أن عملية إزالة منطقة بطن البقرة العشوائية تستهدف تغيير حياة 2000 أسرة إلى الأفضل، مؤكدًا أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل إليها المواطنون مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية.. مركز شباب.. مدارس) كما تقوم المحافظة بتوفير أتوبيسات لنقل الأهالى لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة كما تم توفير عدد من العمال للمساعدة فى عملية النقل.

وأضاف محافظ القاهرة، أن جهود الدولة مستمرة لتوفير حياة أفضل ومساكن آمنة لسكان المناطق العشوائية وغير المخططة وغير الآمنة بالقاهرة فى إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تسكين 13.524 وحدة سكنية بالكامل فى مشروعات الأسمرات 1 و 2، وأهالينا 1، وروضة السيدة 1، وبدر، كما تم تسكين 9.897 وحدة سكنية أخرى فى مشروعات الأسمرات 3، والمحروسة 1 و2، وأهالينا 2، وجارى تسكين الوحدات المتبقية تباعًا فى هذه المشروعات.

وأكد محافظ القاهرة أنه جار الانتهاء من عدد من مشروعات الإسكان هذا العام لنقل باقى سكان العشوائيات إليها وتشمل أرض الخيالة و"معًا" مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومصنع 18 الحربى، والمنيل القديم، بإجمالى 13.912 وحدة سكنية، بالاضافة إلى المشروعات الجارى البدء فى تنفيذها خلال العام المالى 2021-2022، وتضم روضة السيدة 2، وأهالينا 3، وشمال الحرفيين، وأرض المسبك، وأرض العمدة بإجمالى 7.800 وحدة سكنية.