طارق عبد العزيز: موقف مصر من أحداث فلسطين مُشرف «فيديو»

/631850/طارق-عبد-العزيز-موقف-مصر-من-أحداث-فلسطين-مشرف-فيديو

أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بالموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية وخاصة الاعتداءات الأخيرة ، وما قامت به قوات الاحتلال من قصف عشوائي على قطاع غزه، مثمنا اعلان الرئيس السيسي اطلاق مبادرة 500 مليون دولار لاعادة اعمار غزة، وبمشاركة شركات مصرية متخصصة، فى عملية اعادة الاعمار، مؤكدا ان مصر كانت ومازالت من أولي الدول الداعمة للقضية لفلسطينية منذ انطلاقها.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

ولفت النائب طارق عبد العزيز، الي الدور الذي قامت بها القيادة السياسية فى مصر من خلال ارسال وفد أمني إلى قطاع غزة لعرض هدنة غير مشروطة على طرفي النزاع، ومنعا لاهدار دماء اشقائنا الفلسطيمنيين، فضلا عن فتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزه،للاستقبال حالات الجرحي والمصابين جراء القصف العشوائي الذي قامت به قوات الاحتلال، اضافة إلى ندب عدد من الاطباء من الاطقم الطبية بكل المحافظات للعمل فى مستشفيات شمال سيناء والعريش المركزي والشيخ زويد.

دعم القوى السياسية

وتجدر الاشارة إلى انطلاق قافلة حزب مستقبل وطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إلى غزة، بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب، وحزبي الشعب الجمهوري وحماة الوطن، حيث تضم مساعدات للأشقاء بفلسطين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.