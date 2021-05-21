/631851/امل-رمزي-تشيد بنجاح-الجهود-المصرية-في-وقف-إطلاق-النار-بقطاع-غزة

قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن نجاح الجهود المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وموافقة الطرفين "الفلسطيني والإسرائيلي" على إقامة هدنة بينهما، ومن دون أية شروط .

وقف إطلاق النار يعتبر تتويجا لدورها الريادي

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن التهدئة بين الجانبين تأتى تتويجاً لدور مصر الريادي والمحوري، وتوسطها في تلك القضية لدعم الشعب الفلسطيني، في ظل وجود تخاذل كبير من قبل المجتمع الدولي في إتخاذ أي دور في وقف العدوان الإسرائيلي على غزّة.

تدخل المجتمع الدولي لحل القضية

ولفتت النائبة أمل رمزي، في بيان لها، أن وقف إطلاق النار سيعطي فرصة للحلول السياسية وتدخل المجتمع الدولي لحل القضية الفلسطينية بشكل سلمي، ومحاولة لوقف نزيف الخسائر البشرية التي سقطت من الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشارت النائبة أمل رمزي إلى أن الدور المصري سيظل ثابت على موقفه في دعم القضية التي كانت وما زالت قضيته القومية المصرية العربية الأولى التي يدافع عنها حتى يسترد الشعب الفلسطيني أرضه المسلوبة من الكيان الصهيونى.

وأكدت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن الجهود المصرية لخدمة القضية الفلسطينية يعكس حرص مصر على إستقرار المنطقة ووقف حالة التوتر التي طالت أكثر من دولة عربية وما زال الموقف المصري ثابت في تقديم كافة أوجه المساعدات لتلك الدول.