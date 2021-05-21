/631852/سامح-الشيمي-موقف-مصر-من-أحداث-فلسطين-مصدر-للفخر-فيديو

أشاد النائب سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ ،بالموقف المصري من القضية الفلسطينة،لافتة إلى أنه يدعو للفخر، وان الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية منذ بدئها ،مستنكرا ما قامت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي من اعتداءات على الفلسطينيين، وانتهاهاكاتها السافرة لحقوق الانسان،فضلا عن القصف العشوائي على قطاع غزة.

دعم مصر لغزة

وثمن النائب سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ، فتح القوات المصرية لمعبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزه، لاستقبال حالات الجرحي والمصابين جراء القصف العشوائي على القطاع لتلقي العلاج، فضلان عن ندب عدد من الأطباء المصريين للعمل فى مستشفيات شمال سيناء والعريش المركزي، والشيخ زويد، إضافة إلى ارسال وفدا أمنيا لعرض هدنة على طرفي النزاع.

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وتجدر الاشارة إلى انطلاق قافلة حزب مستقبل وطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إلى غزة، بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب، وحزبي الشعب الجمهوري وحماة الوطن، حيث تضم مساعدات للأشقاء بفلسطين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.