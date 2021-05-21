/631853/خالد-بدوي-يحصل-على-الموافقة-بربط-مشروع-الصرف-الصحي-لكفر-أبو-الديب-بمحطة-معالجة-الحلوات

حصل النائب الدكتور خالد بدوي يحصل على موافقة ربط مشروع صرف صحي كفر أبو الديب (القرية المحرومة) على محطة معالجة الحلوات والتي تستوعب حالياً لحين البدء في أعمال التوسع فيها عام ٢٠٢٥م.

رفع كفاءة محطة معالجة كفور نجم

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى ان هذا الأمر كان المعضلة الكُبرى لعدم بدء العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية كفر أبو الديب منذ عام ٢٠٠٢م؛ كما تمت الموافقة على البدء في أعمال رفع كفاءة محطة معالجة كفور نجم بتوقيع بروتوكول بين الشركة وشركة كير لتنفيذ المشروع.

جدير بالذكر أن النائب خالد بدوى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد حصل سابقا على الموافقة بشأن توسعة ورفع كفاءة محطة معالجة كفور نجم لمياه الصرف الصحي، طبقاً لردود وزارة الاسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وبالتوافق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ وتم الموافقة على الآتي:-

الموافقة على زيادة وتوسعة المحطة من ٤٠٠٠ م مكعب / يوم إلى ١٣٠٠٠ م مكعب / يوم. الموافقة على إستخدام تقنية MBR الجديدة والتي تكفل استيعاب لعام ٢٠٣٧ م . الموافقة على توقيع بروتوكول مع الشركة المنفذة (شركة كير) للاشراف على تنفيذ المشروع من ميزانية الهيئة فور إستكمال الدراسات الفنية وبروتوكول التنفيذ مع شركة ميله الشرب والصرف الصحي بالشرقية. الموافقة على تحويل مشروع صرف صحي كفر أبو الديب على محطة الحلوات لبدء العمل بها.