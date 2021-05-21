طفس الجمعة حار.. تعرف على درجات الحرارة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلا:

يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة.

والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة.

ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.

وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

طقس الخليج

تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، أما الامارات تميل فيها درجات الحرارة للارتفاع نهارا ورطبا ليلاً ، وفى البحرين حاراً مع تصاعد الأتربة وفى الكويت العظمى 47 °

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير والباحة، وسماء غائمة جزئيًا على كل من مناطق المدينة المنورة ، حائل ، تبوك والحدود الشمالية قد تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة.

كما تنشط الرياح على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى مناطق القصيم ،حائل ،الحدود الشمالية والجوف قد تتسبب فى إثارة الأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-34 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.