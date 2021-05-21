منظومة الشكاوى الحكومية تستجيب لطلب مواطن ببناء كوبرى علوى بالمنيا

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وفقا لبيان صحفى: إن المنظومة تحرص على سرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تلقى وفحص شكاوى المواطنين وسرعة التفاعل معها.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعى، أن المنظومة استقبلت عبر موقعها الالكترونى شكوى من أحد المواطنين يطالب خلالها الجهات المختصة بإنشاء كوبرى علوى يمر أعلى خط السكة الحديدية المار بمدينة مغاغة بمحافظة المنيا، بهدف ربط شارع طه حسين بمدينة مغاغة حتى الموقف العمومى بالمدينة للقضاء على التكدس المرورى الكائن فى هذا المكان، وللحفاظ على أرواح المواطنين خلال عبورهم مزلقان السكة الحديد هناك.

وتابع: على الفور تم التنسيق مع مسؤولى محافظة المنيا، حيث أفاد أسامة القاضى، محافظ المنيا، أنه تم إدراج مشروع إنشاء كوبرى علوى للسيارات ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مشيراً إلى أنه تمت المعاينة لموقع الكوبرى بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، تمهيداً لبدء أعمال التنفيذ، استجابة لمطلب المواطن وأهالى المدينة.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى إلى رصد فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منشورًا متداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، يوثق قيام بعض سيارات النقل بتفريغ حمولاتها من "ردش" وأتربة بحرم نهر النيل لردمه بآخر شارع الجمهورية، بمدينة ومحافظة سوهاج.

واستجابة لذلك، تم التنسيق مع مسؤولى وزارة الموارد المائية والرى، حيث أفادت الإدارة العامة لحماية النيل بسوهاج بأنه تمت معاينة الموقع محل الشكوى، وتبين أن موقع المخالفة يقع ناحية الشيخ مكرم، مركز سوهاج، فى أرض تبعد عن مجرى النيل بمسافة أكثر من خمسين مترا، وأنه تم إيقاف هذه الأعمال فى حينه وأخذ أرقام السيارات، وتمت مخاطبة مركز شرطة سوهاج لاتخاذ اللازم ضد أصحاب الأرض التى تجرى أعمال الردم بها، وتم تحرير محاضر مخالفات لهم، وصدور قرارات إزالة.

وتابع: تبين أن هذه المخلفات ناتجة عن هدم مستشفى بشارع الجمهورية، وتمت مخاطبة وكيل وزارة الصحة للإفادة باسم المقاول المسند إليه هذه الأعمال لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده، ومخاطبة إدارة المرور للإفادة ببيانات ملاك هذه السيارات لاتخاذ اللازم حيالها.

واستقبلت المنظومة عبر تطبيق الواتساب الخاص بها رسائل وشكاوى بعض المواطنين بشأن تراكم القمامة والحيوانات النافقة فى المجرى المائى الكائن بقرية كفر الفرعونية الكيلو 19، بمركز أشمون محافظة المنوفية، وتمت إحالة الشكوى إلى مسؤولى محافظة المنوفية، والإدارة العامة لرى المنوفية، حيث تم تطهير الترعة محل الشكوى وإزالة المخلفات منها.

وفى نفس السياق رصد فريق عمل المنظومة منشورًا متداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يتضمن تضرر أهالى منطقة قليوب المحطة بمحافظة القليوبية من تراكم القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة بترعة أبو المنجا بالمدينة، مطالبين بتطهر المجرى المائي، حيث تم التنسيق مع مسؤولى وزارة الموارد المائية والري، فور رصد الشكوى، وتم تكليف الإدارة المختصة والتى قامت بتنفيذ اعمال التطهير، ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية، وتم حسم الشكوى وإزالة أسبابها.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى إلى استقبال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة شكوى من أحد المواطنين تفيد بقيام آخر ببناء دور علوى ثالث بدون ترخيص بقرية دملاش مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وأنه تم التنسيق مع مسؤولى محافظة الدقهلية، حيث أفاد رئيس مركز ومدينة بلقاس أن الوحدة المحلية بقرية دملاش قامت بعمل معاينة على الطبيعة وتبين أن المنزل مقام قبل العمل بالقانون 119 لسنة 2008 وقام المواطن بوضع عروق خشبية وفوقها مجموعات من الغاب، وتم ازالتها فورا وتم التنبيه على المخالف أن يتقدم لترخيص تعلية للمنزل محل الشكوى.

كما استقبلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء استغاثة من والد الطفلة "ف. ب" يوضح خلالها أن نجلته، حديثة الولادة، تعانى من مشاكل خلقية بسبب صغر حجم الفك السفلى وتحتاج لنقلها لحضانة بإحدى المستشفيات الحكومية لرعايتها طبيًا، تمهيدًا لإجراء التدخل الجراحى اللازم لها، خاصًة أن ولادتها كانت بإحدى المستشفيات الخاصة.

وفى هذا الصدد، تم التواصل مع أحد الأطباء المناوبين بقسم الحضانات بمستشفى الجلاء التعليمى، عقب تلقى كافة الفحوصات والتقارير الطبية الخاصة بالحالة، وبعد الرجوع لاستشارى الجراحة المناظر لها بعد ولادتها لتحديد مدى إمكانية نقلها، انتهى الرأى لإمكانية استقبال الحالة بالمستشفى، وتم نقل الطفلة وتسكينها بقسم الحضانات بمستشفى الجلاء التعليمي، بعد توفير سيارة إسعاف لها.

وتلقت المنظومة شكوى من إحدى المواطنات تطالب خلالها بنقل والدتها من وحدة الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة إلى وحدة الرعاية المركزة بأى مستشفى حكومى نظرًا لارتفاع النفقات والأعباء المالية، خاصًة أن الحالة لديها تاريخ مرضى من الأورام السرطانية، وأصيبت بفيروس "كورونا" المستجد وبلغت نسبة الاكسجين بالدم 60%، حيث تم التنسيق لنقل واستقبال الحالة بمستشفى القصر العينى التعليمى، حيث تم تسكينها بوحدة الرعاية المركزة بمستشفى الباطنة بالقصر العينى.

ورصد فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منشورًا تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يوضح عدم إحكام غلق مطبق بالوعة صرف صحى بأول شارع المؤسسة بمدينة الواسطى ببنى سويف، ما قد يعرض حياة المارة للخطر، وفى هذا الشأن تم التنسيق مع مسؤولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تمت إحالة الشكوى إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، وتمت إعادة تركيب شنبر للمطبق محل الشكوى وتغطيته لإزالة أسباب الشكوى.

وتلقت المنظومة استغاثة مقدمة من مواطنة مقيمة بحى الضواحى بمحافظة بورسعيد، أفادت خلالها بوجود تسريب من أحد مواسير الغاز بالعقار المقيمة به بحى الضواحى بمحافظة بورسعيد، بما تسبب فى انقطاع الخدمة عنها لأكثر من يوم كامل، و تم التنسيق مع مسئولى وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث أفادت شركة تاون جاس أنه فور تلقى البلاغ المقدم من المواطنة، توجه فريق الطوارئ للتعامل مع الحالة، وتبين وجود كسر بالتركيبات الخارجية بالعقار محل سكنها، ناتج عن سقوط جسم صلب على تلك التركيبات، وتم تأمين العقار بغلق محبس الخدمة، وإجراء الصيانة اللازمة وإعادة خدمة الغاز مرة أخرى للعقار محل الشكوى، وإزالة أسباب شكواها.

واستقبلت المنظومة استغاثة مقدمة من المواطن (أ. م. ع)، المقيم بمركز ومنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، أفاد أن نجلته الرضيعة، تبلغ من العمر ثلاثة أيام، ومنذ ولادتها وهى مصابة بورم أسفل الظهر، كما أفاد المواطن فى شكواه أن نجلته محجوزة بحضانة بأحد المستشفيات الخاصة التى لا تتوافر بها الخدمة الطبية اللازمة، والتمس والد الرضيعة سرعة إجراء جراحة عاجلة لاستئصال الورم، حفاظا على حياة نجلته.

فور تلقى الاستغاثة، تم التنسيق مع كل من الدكتور هانى امبابي، مدير مستشفى المنيرة العام، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الحالة بالمستشفى، وإجراء كافة التحاليل والفحوصات اللازمة فور وصولها، كما تم إجراء جراحة استئصال الورم (أسفل الظهر)، وحجزها بحضانة ما بعد الجراحة على جهاز تنفس، بالإضافة إلى توفير بروتوكول العلاج المناسب للرضيعة حتى استقرار حالتها الصحية.

وتطرق مدير المنظومة الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء إلى ورود شكاوى من المواطنين المقيمين بأحد مناطق حى العجوزة خلف نادى التوفيقية للتنس، بتضررهم الشديد نتيجة قيام أحد المقاولين المسئولين عن تنفيذ عملية تطوير المنطقة بتكسير الرصيف، منذ عدة أشهر، وترك الأعمال الموكلة إليه من إحلال وتجديد دون نهوها، الأمر الذى أصبح عائقاً أمام ساكنى المنطقة، وتسبب فى إزعاج قاطنى العقارات.

وبالتواصل مع محافظة الجيزة، أفاد حى العجوزة أن المنطقة بالكامل دخلت فى حيز عمليات الإحلال والتجديد، وجار استكمال إعادة الرصف فى عدة شوارع محيطة بالمنطقة، كما تم تحرير 3 محاضر بيئية أرقام (34 – 72 – 88) لسنة 2021 لإلقاء مخلفات الحفر ضد المخالف (ح. ص. ع)، وأفاد مدير مشروعات الطرق بالحى أنه تمت إعادة الشيء لأصله وإزالة أسباب الشكوى.



وتلقت المنظومة عدة شكاوى من مواطنين مقيمين بقرية شابور – مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، أفادوا فيها تضررهم من تراكم مياه الأمطار والصرف الصحى أمام منازلهم نتيجة ارتفاع منسوب الشارع بأكثر من نصف متر من الأتربة، والتمسوا ضرورة تمهيد وتسوية المنطقة المقيمين بها، لسيولة حركة سير المواطنين والمركبات.

بتوجيه الشكوى إلى محافظة البحيرة، أفادت الوحدة المحلية لقرية شابور، أنه فور تلقى الشكوى، تم تشكيل حملة مكبرة من مسؤولى التعديات والقسم الهندسي، وتمهيد المنطقة (محل الشكوى) ورفع (5) نقلات بإجمالى (25) متر ردم زائد، وإزالة أسباب الشكاوى، فى وجود بعض الشاكين.

ورصدت المنظومة عدة شكاوى واردة من سكان أحد العقارات بمدينة 15 مايو (مجاورة 34) بمحافظة القاهرة، أفادوا فى شكواهم من تضررهم من وجود كسر بماسورة المياه الخاصة بالعقار، وتسريب المياه أسفل العقار، مما ينذر بتهديد لسلامة العقار والسكان المقيمين به.

بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أفاد جهاز مدينة 15 مايو، بتشكيل فرقة صيانة، فور تلقى الشكوى، والقيام بتغيير ماسورة المياه الرئيسية، وقام الشاكى بالتعليق على استجابة الوزارة بالشكر على سرعة الاستجابة، وإزالة أسباب الشكوى.