وزير التنمية: بيع 1.811 طن لحوم ودواجن ومنتجات ضمن مبادرة شباب الخير

جدة - نرمين السيد - وأوضح فى بيان صحفى، أنه تم توزيع 40 سيارة تابعة للمبادرة على 61 مركزا ومدينة وحيا فى 7 محافظات، لافتاً إلى أنه تم بيع 1.209 أطنان من اللحوم والدواجن و602 طن من المنتجات الأخرى، واستفاد منها أكثر من 617 ألف مواطن، و تم توفير فرص عمل لحوالى 134 شابا يعملون على تلك السيارات.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه شعراوى اليوم من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود مبادرة "شباب الخير" خلال شهر رمضان المبارك والاستعدادات الجارية لانطلاق المبادرة فى باقى محافظات المرحلة الأولى بعد أن أطلقها وزير التنمية المحلية فى بداية شهر رمضان لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة و ملائمة للمواطنين.

وأضاف شعراوى أن المبادرة تأتى بالتنسيق مع المجلس الوطنى للشباب ، موضحا أنها وصلت خلال شهر رمضان إلى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية والشرقية ، وتتضمن فى مرحلتها الأولى 12 محافظة بعد إضافة الشرقية حيث من المقرر أن تصل خلال الفترة المقبلة إلى باقى المحافظات وهى المنيا وشمال سيناء والمنوفية والدقهلية وبنى سويف وسوف تستمر لمدة أربعة أشهر.

وأوضح شعراوى، أنه من المقرر أن تستكمل المبادرة رحلتها فى باقى محافظات المرحلة الأولى بداية من السبت القادم 22 مايو الجارى، حيث تم التعاقد مع أكبر شركات السلع الغذائية لتوفيرها بالشكل والجودة والسعر المناسب للمواطنين.

وأضاف أن المبادرة شهدت فى المحافظات التى انطلقت بها إقبالاً كبيراً من المواطنين على عملية الشراء خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً نظراً لانخفاض أسعار المنتجات عن مثيلتها فى الأسواق وأيضا جودة المنتجات المعروضة والتى تتضمن حوالى 30 سلعة غذائية.

وأشاد بالدعم الذى يقدمه المحافظون وكافة الجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح تلك المبادرة والتى تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالاسعار المناسبة لصالح المواطنين خاصة الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل.

وقال وزير التنمية المحلية، إن سيارات المبادرة تتركز بصفة أساسية بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً للتخفيف على الأسر البسيطة ومحدودى الدخل وتوفير السلع الغذائية لها بجودة وأسعار مخفضة.

ووجه شعراوى، المحافظين بالمرحلة الأولى من المبادرة بتقديم كل التسهيلات اللازمة واستخراج التصاريح الخاصة بعمل سيارات المبادرة وتذليل أى معوقات تواجهها.

وأكد على ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة من الشركات المشاركة فى المبادرة وأن تكون الأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق وأن تكون حديثة التعبئة والإنتاج، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى من خلال تلك المبادرة أيضاً توفير فرص عمل لأبناء المحافظات وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

وكان وزير التنمية المحلية أطلق فى 13 أبريل الماضى، مبادرة "شباب الخير" لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة لتخفيف العبء على المواطنين.