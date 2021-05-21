/631858/الدولار-مقابل-الجنيه-المصري-ننشر-أسعار-العملات-اليوم-الجمعة-21-5-2021

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، ليثبت فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

كما سجل فى بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.62جنيه للشراء. 15.72جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.61جنيه للشراء. 15.71جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.62جنيه للشراء. 15.72جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.63جنيه للشراء. 15.73جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 15.61جنيه للشراء. 15.71جنيه للبيع. التجارى الدولى "cib" 15.63جنيه للشراء. 15.73جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.64جنيه للشراء. 15.73جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى 18.99 جنيه للشراء، 19.19 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى 22.01 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى سجل 49.12 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدولار مقابل الجنيه المصري.. ننشر أسعار العملات اليوم الجمعة 21-5-2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.