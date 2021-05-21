أحمد عبد الماجد لتحيا مصر: دعم مصر لغزة محل تقدير العالم «فيديو»

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ثمن النائب أحمد عبد الماجد، دور القيادة السياسية الداعم للقضية الفلسطينية ،خاصة بعد أحداث التصعيد فى الايام الأخيرة، بسبب محاولات التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح فى محاولة صهيونية لتهويد القدس، مؤكدا ان مصر من أولي الدول التي دعمت القضية الفلسطينية وتبذل قصاري جهودها لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعية فى استرداد أرضه.

وأشاد النائب أحمد عبد الماجد عضو مجلس الشيوخ، بفتح القيادة المصرية لمعبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة لاستقبال حالات الجرحي والمصابين، جراء القصف العشوائي على قطاع غزة، اضافة إلى ندب عددد من الاطباء لمصريين للعمل فى مستشفيات شمال سيناء والعريش المركزي والشيخ زويد،فضلا عن ارسال القوافل الطبية والغذائية للتخفيف لامن ويلات القصف العشوائي التي قامت بها قوات الاحتلال على الفلسطينين.

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وتجدر الاشارة إلى انطلاق قافلة حزب مستقبل وطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إلى غزة، بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب، وحزبي الشعب الجمهوري وحماة الوطن، حيث تضم مساعدات للأشقاء بفلسطين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.