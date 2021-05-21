/631856/أهم-مباريات-اليوم-الجمعة-والقنوات-الناقلة
يقدم لكم دوت الخليج مواعيد لأهم مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة ،ويشهد اليوم العديد من المباريات المهمة سواء في الدوري المحلي أو في الدوريات العالمية
أهم مباريات الدوري المصري
يحل نادي وادي دجلة ضيفا على نظيره إنبي في تمام التاسعة على ملعب بتروسبورت وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت1
بينما يلاقي نادي الانتاج الحربي نظيره سموحه في صراع الهروب من القاع في تمام الساعة السابعة على ستاد الاسكندرية وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2 .
الدوري الإسباني
يلتقي نادي قادش مع نظيره ليفانتي في الجولة الأخيرة من الليجا الإسبانية في تمام التاسعة مساء وستذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت .
الدوري السويسري
يلتقي نادي لوزان مع نظيره يانج بويز في تمام الثامنة والنصف على ملعب نادي لوزان
يلاقي بازل فريق سيون في تمام الثامنة والنصف على ملعب توربيلون
ويلتقي زيورخ مع فادوز في تمام الثامنة والنصف على ستاد ليتزجروند
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