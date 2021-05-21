/631859/مي-رشدي--إعمار-غزة-دليل-على-دور-مصر-الرائد-فى-دعم-القضية-الفلسطينية-فيديو

أعربت النائب مي رشدي عضو مجلس النواب، عن دعمها لقرارات القيادة السياسية المصرية فى دعم الأشقاء الفلسطينين فى قضيتهم لاستراداد حقوقهم المشروعه، مستنكرة ما قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلي من عمليات قضف عشوائي على المدن الفلسطينية، وأن ما قامت به قوات الاحتلال من اعتداءات على اهالي حي الشيخ جراح هي جرائم حرب، فى محاولة للتهجير القسري لأهالي الحي ،ضمن مجموعة المحاولات التي يقوم بها الاحتلال لتهويد القدس.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وقالت النائب مي رشدي فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن للفلسطينين كامل الحق فى الدفاع عن انفسهم وعن ارضهم ،لافتة إلى أن الدولة المصرة من أولي الدول التي دعمت القضية الفلسطينية فى الماضي والحاضر، وان امن الدولة الفلسطينية امتداد للأمن القومي المصري.

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وثمنت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب، فتح القوات المصرية لمعبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزه، لاستقبال حالات الجرحي والمصابين جراء القصف العشوائي على القطاع لتلقي العلاج، فضلا عن ندب عدد من الأطباء المصريين للعمل فى مستشفيات شمال سيناء والعريش المركزي، والشيخ زويد، إضافة إلى ارسال وفدا أمنيا لعرض هدنة على طرفي النزاع.

وأشادة النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب، بمبادرة الرئيس السيسي لاعادة اعمار غزه، بتخصيص 500 مليون دولار، وبمشاركة شركات مصرية متخصصة فى عملية الاعمار، فى اطار دعم جهود الرئيس السيسي للقضية الفلسطينية بالحل السلمي بما يشمل حل الدولتين.