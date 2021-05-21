/631860/البروفة-الاخيرة-للأهلي-قبل-موقعة-صن-داونز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير اليوم في جنوب إفريقيا على استاد لوكاس موريبي استعدادا لمباراة صن داونز والمقرر إقامتها غدا في الثالثة عصرا ، ضمن إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي اليوم على ملعب لوكاس موريبي في تمام الثالثة نفس توقيت المباراة وفقا للقواعد المتبعة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ومن المقرر أن يعقد المدير الفني للنادي الأهلي الجنوب إفريقي بيتسو و كابتن الفريق محمد الشناوي مؤامرا صحفيا داخل استاد لوكاس موريبي؛ للحديث عن مباراة صن داونز أمام وسائل الإعلام. و يحضر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وصن داونز، عصر اليوم الجمعة بحضور مندوبي الناديين وطاقم التحكيم ومسئولي الكاف؛ للاتفاق المسبق علي الترتيبات الخاصة بالمباراة، ومن بينها اختيار الزي الرسمي للفريقين وموعد الوصول إلى الملعب وغيرها من الترتيباب الخاصة بالمباراة .

سلبية مسحة اللاعبين وكان الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، قد أعلن سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الأهلي أمس؛ استعدادًا لمباراة صن داونز، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية والذي ينص على عمل مسحة طبية للفريقين قبل أي مباراة في البطولة ب 48 ساعة . وكانت بعثة الأهلي وصلت لجنوب إفريقيا على متن طائرة خاصة برئاسة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي , وضمت قائمة الأهلي 22 لاعب

قائمة الأهلي وجائت القائمة كالتالي : محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء في حراسة المرمى خط الدفاع :رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول

خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا في الهجوم :جونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

وبذلك ضمت القائمة على معلول وحمدي فتحي بعد غيابهما فترة للإصابة، ومن المقرر أن يسافر الأهلي من جنوب أفريقيا إلى قطر لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 28 مايو الجارى.