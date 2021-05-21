/631861/أول-تعليق-من-ياسمين-عبد-العزيز-على-أنباء-انفصالها-من-أحمد-العوضي

نفت النجمة ياسمين عبد العزيز بشكل كوميدي ساخر شائعة انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، المتداولة بالمواقع الإخبارية وعلى منصات السوشيال ميديا المختلفة خلال الساعات الماضية.

دوت الخليج يكشف حقيقة انفصال الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، بعد أن أصبح ذلك الخبر حديث السوشيال ميديا.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يسخران من شائعة انفصالهما

جمعت عبد العزيز مجموعة من الأخبار التي يحمل عنوانها توقع انفصالها بالعوضي، وطرحتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت في اندهاش: "معقولة".

واكتفى العوضي بتعليقه على الخبر برمز تعبيري يضحك في استنكار منه بالشائعات التي تحاوط علاقتهما الزوجية.

أحمد العوضي يثير الجدل حول علاقته الزوجية

وكان سبب اندلاع هذه الضجة منشور طرحه أحمد العوضي، أمس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كتب فيه "إنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك.. دي مش ندالة أو قلة أصل.. لا دي منتهى القوة والجدعنة مع نفسك".

فبدأ رواد السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية في إطلاق العنان ووضع توقعات بتوجيه حديثه إلى زوجته ياسمين عبد العزيز عقب انفصالهما.

آخر أعمال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز الفنية

وعلى الصعيد الآخر اجتمع الثنائي أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز في مسلسل «اللي ملوش كبير»، الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني المنصرم، والعمل من بطولتهما إلى جانب مجموعة من نجوم ونجمات الفن على رأسهم خالد الصاوي، أحمد سعيد عبد الغني، محمود حافظ، بدرية طلبة، عايدة رياض، دنيا عبد العزيز، إيمان السيد، هدى الأتربي، محمود ياسين، فتوح أحمد و أحمد الرافعي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.