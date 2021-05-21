/631862/بعد-3-أشهر-زواج-سيدة-تطلب-الخلع-وتتهم-زوجها-بتشويه-سمعتها

توقيع تنازل عن منقولاتها

واتهمت الزوجة زوجها بوضع يديه على سيارتها وإجبارها على توقيع تنازل عن منقولاتها والسيارة تحت التهديد بعد 3 أشهور من الزاوج.

وقالت المدعية: "لم أتخيل أن الشخص الذى أحببته بتلك الأخلاق، باعني وشوه سمعتي، ولاحقني بتهم كيدية، وجعلنى أفقد كل ما أملك، بسبب جشعه".

اشتراها والدها كهدية للزواج

وتابعت الزوجة فى دعوى تبديد المنقولات التي طالبت فيها بعودة حقوقها التى استولى عليها زوجها.

وأخذها منها غصبا: "عندما أخذ سيارتي التي اشتراها والدي لي كهدية للزواج، قال لى أنها ملك له كونها ضمن المنقولات التى يجب على العروسة شرائها، لتبدأ بيننا الخلافات، بعد أن طالت يديه جسدي، وعنفني ودفع والدته لإهانتي، وجعلنى أبيع مصوغاتي، لأعيش في جحيم الحياة الزوجية، وتدهورت حالتى النفسية".

لاحقها بدعوى طاعة وسب وقذف

وأشارت الزوجة: "جعلنى أذوق الذل على يديه، حتي بعد تعليقه لي، وعندما أعترض على ما قام به، هددني بالتخلص مني، ورفض رد حقوقي، لأعيش في عذاب بعد رفضه سداد حقوقى، ولاحقني بدعوي طاعة والسب والقذف".

سيدة فى دعوى طلاق: زوجى مادى جشع

وفي دعوى أخرى، قالت سيدة بدعوى خلع أقامتها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، وطالبت فيها بالخلع بسبب الضرر الذى تتعرض له.

وقالت السيدة: "13 سنة عشتها وأنا المسئولة عن أولادى ومنزلى وزوجى، مللت من عدم تحمل زوجى للمسئولية، لدرجة خلتنى أقتنع بإنى أنا عايزة ضل راجل مش عايزة ضل حيطة فى حياتى، وعندما صارحته بذلك صُدم واتهمنى أننى زوجة قليلة الأصل، لا أريد الوقوف بجانبه، رغم إنفاقى من عملى طوال سنوات زواجى عليه".