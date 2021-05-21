/631864/سحب-5356-رخصة-سيارة-ومحاضر-لـ15-ألف-شخص-بسبب-الكمامات

نجحت الداخلية في ضبط 15306 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا الفتاك.

وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (15249) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (57) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير(2438) مخالفة للمحلات

فضلًا عن تحرير(2438) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (336) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (3978) شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

سحب أكثر من 5 آلاف رخصة

سحبت الجهات المعنية 5356 رخصة سيارة، خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، حيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية.

تفاصيل القبض على "ديلر الحشيش"

وفي واقعة أخرى، ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش في الهرم، واعترف المتهم بحيازته المخدر للاتجار به، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، بمنطقة الهرم.

عقب رصد تحركات المتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من قطع الحشيش المخدر معدة للبيع، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات استعدادا للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.