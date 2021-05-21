/631866/أحمد-حلمي-ينعي-سمير-غانم-مش-قادر-أصدق-أنك-مشيت

نعى الفنان أحمد حلمي، الفنان الراحل سمير غانم، الذي وافته المنية ،أمس الخميس، بعد تعرضه لوعكة صحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد ومعاناته من خللًا في وظائف الكلى خلال الفترة الماضية.

دوت الخليج يرصد تعليق النجم أحمد حلمي على وفاة صانع البهجة والكوميديا الفنان سمير غانم، الذي تسبب خبر رحيله في تخييم الحزن على الوسط الفني.

أحمد حلمي يودع سمير غانم

وبكلمات مؤثرة ودع حلمي الراحل، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "اللي كان بيفرحنا في زعلنا مشي وسابنا لزعلنا عليه.. صحيح الموت علينا حق .. بس صدمة فراقك كبيرة أوي".

وتابع: "حزن وزعل كبير مخلي الواحد مش قادر يصدق انك مشيت.. بس متغلاش علي اللي خلقك.. الله يرحمك ويحسن إليك.. وفي الجنه ونعيمها يا رب.. ادعو له بالرحمة والمغفرة.. أمانة عليكوا تدعوله"

وفاة سمير غانم

ورحل الفنان المصري سمير غانم عن عالمنا، عن عمر يناهز 84 عامًا بمستشفي الصفا بالمهندسين بعد معاناة مع المرض دامت لأيام داخل غرفة العناية المركزة.

موعد ومكان جنازة سمير غانم

وأعلن الإعلامي رامي رضوان أن تشيع جنازة القدير سمير غانم اليوم من مسجد مشير بالتجمع الخامس عقب صلاة الجمعة، مضيفًا أن الجثمان سيواري الثرى بمدافن مدينة الوفاء والأمل.

دلال عبد العزيز تجهل خبر وفاة زوجها

وعلم دوت الخليج، أن الفنانة دلال عبدالعزيز حتى مساء أمس، لم تعلم بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، لكونها ترقد في مستشفى آخر عن مستشفى سمير غانم، ويمنع عنها الزيارة لإصابتها بفيروس كورونا، وأن مسحتها الأخيرة لازالت إيجابية.