عاجل| وفاة أحمد بهجت خلال رحلة علاج بأمريكا

جدة - نرمين السيد - وكتبت ابنة رجل الأعمال شهد بهجت على صفحتها بموقع فيسبوك: "الحمد لله من قبل كل شىء الحمد لله من بعد كل شىء الحمد لله على كل شىء.. إن العين لتدمع و إن القلب ليحزن و إنا على فراقك يا أبي لمحزونون و لا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله و إنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أبي السيد الدكتور أحمد بهجت فتوح".

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