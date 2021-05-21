/631865/منحوس-الأهلي--سنبذل-قصارى-جهدنا-لحسم-التأهل-من-بريتوريا

أكد مهاجم النادي الأهلي الكونجولي والتر بواليا أن فريقه سيبذل أقصى جهده في مباراة الغد أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ؛ لحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي ، والاقتراب خطوة أخرى من الوصول إلى الحلم المشترك بين اللاعبين والجماهير وهو التتويج بالنجمة العاشرة في إفريقيا واللقب الأول له مع المارد الأحمر

تصريحات بواليا

وقال بواليا فى تصريحات للموقع الرسمى لنادي الأهلى: «نعلم تماما أن صن داونز سيبذل أقصى ما لديه لتعويض نتيجة الذهاب في القاهرة ؛ للتأهل وتعويض خسارته بهدفين دون رد ، لكن إذا تحلينا بالروح والإصرار سيكون التأهل من نصيب الأهلي. وشدد بواليا أن الأهلي هو الأوفر حظا للتأهل، وهو قادر على حسم الصعود من بريتوريا، لكن المباراة لن تكون سهلة على الطرفين، خاصة أن كل فريق يتطلع إلى تحقيق هدفه والعبور إلى الدور النصف النهائي في دوري أبطال افريقيا.

وأكد بواليا أن الحديث عن مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضه بركان سابق لأوانه بكل تأكيد، مشيرا إلى أن كل التركيز في الفترة الحالية منصب حول مباراة صن داونز فقط ولن يتم التهاون في مباراة الغد ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية لحسم تأهلنا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكمل مهاجم الأهلي: «حياة لاعب كرة القدم، تشبه الكتاب المليء بالحكايات، لاسيما اللاعب الذي يشارك مع الأهلي؛ لأنه يواجه تحديا جديدا كل يوم، وهو مطالب بالفوز بكل البطولات التي يشارك فيها , ويبحث دائما عن الوقوف على منصات التتويج ".

واختتم بواليا تصريحاته قائلا يجب أن أشكر جماهير الأهلي على دعمها الكبير للفريق في الأوقات الصعبة، وهم دائما وراء الفريق واللاعبين، لذلك نحن لن نخذلهم، وسوف نبذل أقصى جهد لتحقيق النتائج التي تسعدهم والتأهل لنصف النهائي في مباراة الغد .

وكانت بعثة الأهلي وصلت لجنوب إفريقيا على متن طائرة خاصة برئاسة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي , وضمت قائمة الأهلي 27لاعب

قائمة الأهلي

وجائت القائمة كالتالي : واختتم بواليا تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الأهلي تستحق الشكر على دعمها الكبير للفريق في الأوقات الصعبة، وهم دائما وراء الفريق واللاعبين، لذلك نحن لن نخذلهم، وسوف نبذل أقصى جهد لتحقيق النتائج التي تسعدهم. ففي حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا في الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا وبذلك ضمت القائمة على معلول وحمدي فتحي بعد غيابهما فترة للإصابة، ومن المقرر أن يسافر الأهلي من جنوب أفريقيا إلى قطر لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 28 مايو الجارى.