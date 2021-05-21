جنازة سمير غانم وسط حضور نجوم الفن.. صور

وصل جثمان الفنان الراحل سمير غانم، منذ قليل، إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة على جثمانه، ومن ثم دفنه بمقابر الوفاء والأمل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل جنازة الفنان سمير غانم، التي شهدت حضور كبير من قبل نجوم الفن الذين حرصوا على وداع أيقونة هامة في الفن بالعالم العربي.

جنازة الفنان سمير غانم

خرج جثمان الفنان الراحل من مستشفى الصفا، والذي كان يرقد به خلال فترة مرضه، وكان أول الواصلين للمستشفى من أجل إلقاء النظرة الآخيرة عليه، قبل خروجه من المستشفى استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه هم الفنان حسن الرداد، والإعلامي رامي رضوان، والفنان محمد ثروت، ومنير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، والفنانة ميرفت أمين، والإعلامي عمرو الليثي.

وحرص كلًا من الفنان محمود حميدة، والفنان سمير صبري، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، الفنانة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي والفنانة سماح أنور، على حضور جنازة الفنان سمير غانم.

وفاة الفنان سمير غانم

كان قد توفي الفنان سمير غانم، عن عمر يناهز 84 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد ومعاناته من خللًا في وظائف الكلى خلال الفترة الماضية، إلا أن هناك العديد من الشائعات التي طالتها فور وفاتها، والتي لفتت إلى أن الوفاة كانت بسبب فيروس كورونا.

في السياق ذاته، أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان الراحل سمير غانم توفي جراء مضاعفات فيروس كورونا الذي أثر على الكلى، مشيرًا أن نتيجة المسحة جاءت سلبية وكان قد تم شفاءه من الفيروس.