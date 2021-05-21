إلهام شاهين تكشف حالة دلال عبد العزيز بعد وفاة سمير غانم..صور

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دوت الخليج يرصد تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز التي لاتزال ترقد داخل المستشفى، بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

جنازة سمير غانم

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن حزنها الشديد الذي تملكها منذ الإعلان عن نبأ وفاة الفنان سمير غانم، قائلة: “حاسة بفقدان كبير اوي”.

أما عن حالة الفنان دلال عبدالعزيز، فقد لفتت إلى أنها مستقرة إلى حد ما، إلا أنهم لن يتمكنوا من إخبارها لأنها لاتزال تعاني من فيروس كورونا المستجد، فمن الممكن أن يؤثر الخبر على حالتها النفسية، لذا فضلوا الصمت وعدم إخبارها بشيء.

كانت قد تدهورت حالة الفنانة دلال عبدالعزيز خلال الفترة الماضية، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وكذلك الفنان سمير غانم، وتم نقلهما في الحال إلى المستشفى، وبعدها خرجت العديد من الشائعات التي طالت من الثنائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفاة سمير غانم

رحل الفنان سمير غانم عن عالمنا، عن عمر يناهز الـ، 84 عاملًا، إثر معاناته مع تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي تمكن من السيطرة عليه والشفاء منه، إلا أن أثره ظل يسري داخل جسده واتلف وظائف الكلى ليتوفي في الحال.

نجوم الفن يودعون سمير غانم

خرج جثمان الفنان الراحل سمير غانم، من مستشفى الصفا، والذي كان يرقد به خلال فترة مرضه، وكان أول الواصلين للمستشفى من أجل إلقاء النظرة الآخيرة عليه، قبل خروجه من المستشفى استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه هم ابنتاه إيمي ودنيا والفنان حسن الرداد، ورامي رضوان ووالفنان محمد ثروت، ومنير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، والفنانة ميرفت أمين.

كما حرص العديد من نجوم الفن على حضور صلاة الجنازة، على رأسهم الفنان أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، ومحمود حميدة، وإلهام شاهين، ولبلبة، والإعلامي محمود الليثي، ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة، وعلي ربيع وأوس أوس، ماجد المصري، ومحمد حماقي، إيهاب فهمى، الليسي، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، كريم محمود عبد العزيز.