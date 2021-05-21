صور.. ننشر الأسعار الرسمية لـ 66 شاطئا بالإسكندرية فى صيف 2021

جدة - نرمين السيد - كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عن الأسعار الرسمية لكافة الشواطئ البالغ عددها 66 شاطئا، وتمتد من أبو تلات غربا وحتى أبو قير شرقا، وذلك لصيف 2021.





كان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بإعادة فتح الشواطئ، غدا، مع الالتزام بـ 8 ضوابط وإجراءات احترازية، وذلك بعد إغلاق دام لنحو 420 يوما بسبب جائحة كورونا.

ووفقا للسياحة والمصايف، يبلغ سعر تذكرة الشواطئ "العامة" وعددها 7 شواطئ 5 جنيهات للفرد تشمل "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه، وفى حالة طلب أدوات إضافية تكون كالتالى:"شمسية 3 جنيهات – كرسى جنيه واحد – ترابيزة 2 جنيه"، ويسمح لمن يملك أدوات الشاطئ بالدخول بعد سداد 2 جنيه فقط للفرد.

أما شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 23 شاطئا، فيبلغ سعر تذكرتها 10 جنيهات للفرد شاملة "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه"، ويسمح لمن يملك أدوات بالدخول بعد سداد 2 جنيها للفرد، عدا شاطئ الأنفوشي والهانوفيل الخدمة سعر التذكرة 7 جنيهات فقط للفرد شاملة "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه".

بينما يبلغ سعر تذكرة الشواطئ "المميزة"، وعددها 22 شاطئا، 15 جنيها للفرد شاملة "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه"، فيما يبلغ سعر تذكرة الشواطئ "السياحية" وعددها 6 شواطئ 25 جنيها للفرد شاملة "المعدات ودورات المياه"، عدا شط إسكندرية الشرقى سعر تذكرة 20 جنيها فقط.

ويقدر سعر تذكرة شواطئ "التشغيل الليلى" وعددها 6 شواطئ تعمل بدءا من وقت الغروب وحتى وقت الإغلاق الصادر بشأنه قرارات رئيس مجلس الوزراء، 4 جنيهات للفرد شاملة " 1 جنيه كرسى، 1 جنه دخول دورة مياه، 3 جنيهات ترابيزة".



ووجه اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عدة توجيهات للجمهور تتعلق بالتذاكر وهى:

- لا تدفع أى مبالغ إضافية عند استعمال دورة المياه أو غرفة تغيير الملابس.

- سعر تذكرة الدخول مدون علي التذاكر.. فلا تدفع أكثر منها.

- تمسك بالحصول علي عدد التذاكر المتوافقة مع عدد الأفراد المرافقين.

- لا تدفع إكراميات بالإكراه لعمال الشماسى.

- إذا واجهت أى مشكلة أو تعرضت لأى ابتزاز اتصل على أرقام الشكاوى 01289252668 - 01270746490.