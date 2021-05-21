وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

جدة - نرمين السيد - عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والوفد المرافق له، وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية على مدار اليومين الماضيين لجمهورية قبرص، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلاً من مصر وقبرص.





والتقى الفريق أول محمد زكى، بالرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس بحضور وزير الدفاع القبرصى، حيث نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً على أهمية دعم سبل التعاون والشراكة بين البلدين لتحقيق التوازن بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشاد الرئيس القبرصى خلال اللقاء بالعلاقات "المصرية - القبرصية" وتوافق الرؤى بين البلدين، مثمناً الدور المصرى المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وتضمنت الزيارة إجراء محادثات ثلاثية على مستوى وزراء الدفاع لكلاً من مصر وقبرص واليونان تناولت مناقشة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة بين الدول الثلاث.

هذا وأكد وزراء الدفاع للدول الثلاث، على ضرورة استمرار التنسيق فيما بينهم لتحقيق المزيد من التعاون فى المجالات الدفاعية والأمنية من أجل مواجهة التحديات ودعم سبل السلام والاستقرار فى منطقة شرق البحر المتوسط.

ومن جانبه التقى القائد العام للقوات المسلحة خلال الزيارة بخارلامبوس بيتريدس وزير الدفاع القبرصى، حيث أعرب عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون ولاسيما فى المجال العسكرى والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأشاد وزير الدفاع القبرصى بعمق العلاقات التى تربط البلدين الصديقين، معرباً عن سعادته بتلك الزيارة، نظراً لما تمثله مصر من أهمية استراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط.

كما التقى بالسيد نيكولاوس باناجيوتوبولس وزير دفاع جمهورية اليونان، حيث تناول اللقاء أوجه التعاون العسكرى والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية بين البلدين.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية واليونانية.