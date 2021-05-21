صور.. انطلاق فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك «زايد 3» بالإمارات

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وأوضح المتحدث العسكرى، خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": يشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة، وقد تضمنت مراحل الإعداد لهذا التدريب رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر المشاركة والتأكيد على الأهداف التدريبية المطلوب تنفيذها خلال التدريب لتوحيد المفاهيم وصقل مهارات العناصر المشاركة بما يساهم فى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى.
يأتى التدريب (زايد 3) فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون العسكرى وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة وفرض المواقف الطارئة وإيجاد أنسب الحلول أثناء إدارة العمليات المشتركة ضد القوى المعادية وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية لمواجهة التحديات فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها المنطقة.
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