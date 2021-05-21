فيديوجراف- 11 يوما من القصف ومئات الشهداء.. حصيلة العدوان

جدة - نرمين السيد - فيما بلغ عدد الإصابات نحو 8.011 مواطنا، بجروح مختلفة منها 90 شديدة الخطورة،وأصيب 500 شخص فى الأجزاء العلوية و155 فى الرأس والرقبة، ومن بين الإصابات 560 طفلا و380 سيدة و91 مسنا.

ودمر الاحتلال الصهيونى 1.800 وحدة سكنية، وتضرر 16.800 وحدة أخرى، إضافة إلى هدم 5 أبراج سكنية وسط غزة و74 مقرا حكوميا ومنشأة عامة.

وجراء تلك الاعتداءات نزح أكثر من 120 ألف مواطن منهم 50 ألف بمراكز الإيواء، فيما تعرضت 66 مدرسة و3 مساجد للهدم الكلى.