وزيرة الصحة: سبتمبر المقبل عودة آمنة للدراسة فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزيرة فى تصريحات صحفية، أن الأول للأطقم الطبية والثانى المرضى وكبار السن والثالث هى القطاعات الاقتصادية فى الدولة، مؤكدة أنه تم إعطاء اللقاح لأكثر من 95 % من العاملين فى السياحة والأنشطة التابعة لها مثل البازرات والسفارى.

وأضافت أنه تم اتخاذ قرار فى مجلس الوزراء بالبدء فى تطعيم العاملين فى السياحة فى القاهرة والساحل الشمالى تزامنا مع فتح السفر الدولى لدول الخليج، مؤكدة أن جنوب سيناء والبحر الأحمر من أكثر المناطق الآمنة كمقاصد سياحية فى العالم.

وأشارت إلى أنه جارى البدء الفورى فى تطعيم نزلاء السجون، كما تم اتخاذ قرار بتطعيم كل من يشرف على امتحانات الثانوية العامة وكذلك أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعات ابتداءً من شهر يونيو القادم، وسيتم عمل تغطية كاملة لكافة المدرسيين، وهم حوالى 2 مليون مدرس، وكذلك العاملين فى الجامعات المصرية، ليكون سبتمبر المقبل عودة آمنة للدراسة فى مصر.

ونبهت الوزيرة إلى أن أخذ اللقاح لا يعنى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى مواجهة كورونا.

وفى سياق متصل، أكدت وزيرة الصحة أنه لأول مرة تم انتخاب مصر رئيس المكتب التفنيذى لدورة ثانية، عامين بالإجماع من كل الدول العربية، وهذا نتيجة الدور الكبير الذى تقوم به مصر خلال العامين الماضيين، وتم أخذ قرار أمس بالإجماع من كل الدولة العربية بأن تكون مصر عضوا دائما فى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.

ولفتت إلى أن كافة الدولة العربية أشادوا بالدعم الذى تقدمه مصر لكل الدول العربية "لبنان وليبيا والسودان والعراق والأردن وفلسطين واليمن" تم تقديم كل الدعم لهم، مشيرة إلى أنه تم تخصيص مساعدات عاجلة من مجلس وزراء الصحة العرب وتم تكليف مصر بشراء هذه المساعدات وسيتم إرسالها فورا باسم مجلس وزراء الصحة العرب عن طريق معبر رفح تضامنا مع الشعب الفلسطينى.

وأكدت أن كل الدول العربية أشادت أمس بالدور السياسى الكبير جدا الذى قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى نتج عنه وقف إطلاق نار ومصر بقياداتها دائما محل تقدير.