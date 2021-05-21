فيديوجراف- الشيقيقة الكبرى.. كيف قادت مصر التهدئة فى فلسطين؟

جدة - نرمين السيد - بذلت مصر خلال الأسبوعين الماضيين، جهودًا كبيرة عربيا ودوليا، بهدف إعادة الأوضاع فى القدس المحتلة إلى طبيعتها، بعد انتهاكات من قبل قوات الاحتلال على أهالى حى الشيخ جراح، ومدينة غزة.





وشملت الجهود إجراء اتصالات عاجلة مع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، ومناقشة الأزمة خلال لقاء الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى فى باريس، كما شارك السيسى فى قمة ثلاثية بفرنسا حول الأوضاع بفلسطين. وقدمت مصر 500 مليون دولار كمبادرة تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار ف غزة، كما تم إرسال وفد مصرى للقاء رئيس الوزراء الفلسطينى محمد إشتية، فى مدينة رام الله. كما تم بحث القضية خلال لقاء وزير الخارجية بنظيره اليونانى فى القاهرة، إضافة إلى اتصالات مكثفة من قبل سامح شكرى وزير الغارجية، بنظرائه حول العالم.

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