/631870/وفاة-رجل-الأعمال-أحمد-بهجت-اخترع-بوصلة-مواقيت-الصلاة

توفى صباح اليوم، رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت فتوح، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك عن عمر يناهز 70 عامًا.

فيما أعلنت شهد بهجت، ابنة رجل الأعمال المصري الدكتور أحمد بهجت فتوح، وفاة والدها، خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرةً إلى أن تفاصيل الجنازة والعزاء ستعلن قريبًا.

وكتبت شهد: "الحمد لله من قبل كل شيء الحمد لله من بعد كل شيء الحمد لله على كل شيء.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا".

وأضافت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله أبي السيد الدكتور أحمد بهجت فتوح".

أسرة رجل الأعمال أحمد بهجت

وأشارت، إلى أنه والد كل من عمر أحمد بهجت زوجته إيمان عادل المزين، ودينا أحمد بهجت شهد أحمد بهجت، حرم أحمد محمد عبيد، والدكتورة هالة أحمد فتوح، وميرا أحمد بهجت.

كما أنها نجل السيدة لونا صابر المالكي وجد كل من محمد و فاطمة أحمد عبيد و أنجلينا عمر بهجت وشقيق كل من الدكتور محمود بهجت فتوح وزينب بهجت ومنى بهجت فتوح حرم الاستاذ مدحت منصور حسن، وخال كل من نسمة مدحت منصور ونور مدحت منصور وحرم الأستاذ أحمد حجازي".

تاريخ رجل الأعمال أحمد بهجت

والدكتورأحمد بهجت هو من اخترع بوصلة مواقيت الصلاة الإلكترونية فى الولايات المتحدة الأمريكية وحقق نجاحا علميا، ثم عاد إلى مصر ليبدأ رحلته العملية الطويلة، وأنشأ عدة مصانع أتاحت العديد من السلع الإلكترونية للمصريين بأسعار فى متناول الجميع.

أول تجمع سكنى فى مدينة 6 أكتوبر

كما أنشأ أحمد بهجت أول تجمع سكنى فى مدينة 6 أكتوبر، ثم أنشأ أكبر مدنية ملاهى فى الشرق الأوسط، وأول قناة فضائية خاصة فى مصر.