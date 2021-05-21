/631863/مصطفي-سالم-مصر-تعلن-نفسها-كمركز-قوة-إقليمي-وإعمار-غزه-امتداد-لحياة-كريمة

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القيادة المصرية ،حققت انتصارا مدويا ،بإنجاز إتفاق هدنة غير مشروط يحظي بموافقة الحكومة الإسرائيلية و كافة الفصائل الفلسطينية في نفس الوقت،لافتا إلى أن الجهود المصرية، حظت بتأييد عالمي جاء من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش،و إتصال هاتفي لأول مرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وجد نفسه مضطراً للإعتراف بقوة مصر الإقليمية، ليعبر عن دعمه وتأييده للجهود المصرية الوحيدة القادرة على تغيير الواقع على الأرض، و خلق توافق بين القوى المتصارعة لا يقدم فيه الفلسطنيون أي تنازل و ترضى به إسرائيل.

اعمار غزة امتداد لحياة كريمة

وأشاد النائب مصطفي سالم عضو مجلس النواب، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة إعمار غزة بتخصيص 500 مليون دولار، وبمشاركة شركات مصرية متخصصة فى عملية الاعمار، مؤكدا ان مبادرة الرئيس السيسي تعد الوحيدة من بين قادة العالم لإعادة إعمار قطاع غزة ، لافتا إلى أن مبادرة الرئيس السيسي لاعمار غزة تعد إمتداد لمبادرة حياة كريمة، لتشمل إخوتنا في فلسطين لتمتد اليد المصرية بالسلام ثم بالإعمار.

دعم مصر للقضية الفلسطينة

لفت النائب مصطفي سالم إلى أنه منذ بدء الأزمة ، لم نجد من بعض الدول كبيرة أو صغيرة ،سوي بيانات الشجب والإدانه، واصفا ما فعلته مصر قيادة و شعباً بالمشرف، مشيرا إلى فتح القيادة المصرية لمعبر رفح البري لاستقبال حالات الجرحي والمصابين جراء القصف العشوائي على قطاع غزه، فضلا عن ندب عدد من الاطباء المصريين للعمل فى مستشفيات شمال سيناء والعريش المركزي والشيخ زويد والمساهمة فى علاج الحالات القادمة من غزة، مؤكدا ان مصر برهنت على أنها أصبحت مركز ثقل إقليمي إذا تحرك وقف له العالم كله إحتراماً و تقديراً و تأييدا.

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وتجدر الاشارة إلى انطلاق قافلة حزب مستقبل وطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إلى غزة، بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب، وحزبي الشعب الجمهوري وحماة الوطن، حيث تضم مساعدات للأشقاء بفلسطين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.