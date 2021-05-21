/631872/التايمز-تفجرها-نجم-توتنهام-يقترب-بشدة-من-الرحيل

عزم المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين نجم نادي توتنهام على الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي بحثا عن وجهة جديدة يتمكن من خلالها بتحقيق الألقاب والذي فشل في تحقيقها داخل جدران الفريق اللندني.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية صباح اليوم الجمعة، تطورًات جديدة بشأن مستقبل هاري كين مع الفريق اللندني توتنهام هوتسبير خلال الموسم المقبل خاصة مع اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع "السبيرز".

وهناك العديد من التقارير الصحفية البريطانية صباح اليوم زعمت أن هاري كين طلب الرحيل عن توتنهام بنهاية الموسم الحالي بحثا عن تحدي جديد مع فريق أخر سواء في البريميرليج أو في إسبانيا .

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن كين اتفق مع دانيال ليفي، رئيس نادي توتنهام إتفاق شفهي يسمح له بمغادرة النادي هذا العام,بعد انتهاء عقده مع الفريق وذبك تنفيذا للرغبة اللاعب في الرحيل .

كين يقترب من السيتي

وأشارت إلى أن كين لديه رغبة في الانتقال إلى مانشستر سيتي، والتدرب تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

وأوضحت الصحيفة أن توتنهام "السبيرز" سيطلب 175 مليون يورو، للتخلي عن المهاجم الإنجليزي كين في الصيف المقبل.

وذكرت أنه إذا تقدم ماشستر سيتي بعرض رسمي، سيطلب توتنهام أن يكون المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس ، مهاجم السيتيزينز، جزءًا من الصفقة، لا سيما أنه سيصبح احتياطيًا بوصول كين. وانتقل كين إلى نادي توتنهام هوتسبير في موسم 2015:2016 م قادما من نادي ليستر سيتي وقضى مع "السبيرز " 6 مواسم ولكنه الان بات على بعد خطوة واحدة من الرحيل عن الفريق اللندني خلال الصيف المقبل .

وينافس هاري كين على لقب الحذاء الذهبي كأكثر هداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام حيث أحرز كلا منهما 22 هدف مع تبقي جولة واحده على نهاية المسابقة التي حسمها السيتي لصالحه بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد وصب إلى 11 نقطة كاملة حيث أن مانشستر سيتي اول برصيد 83 نقطة بينما مانشستر يونايتد ثاني برصيد 71 نقطة ويحل تشيلسي ثالثا برصيد 67 نقطة